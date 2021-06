Mehr Test- und Entwicklungs-Kapazitäten für Hankook

Nächster Schritt beim Ausbau der Test- und Entwicklungs-Kapazitäten in Europa: Hankook steht jetzt ein neues, hochmodernes Gebäude auf dem Gelände von Applus+ IDIADA in Spanien zur Verfügung. Dort wurde jetzt der Betrieb aufgenommen.



Doch auf dem Gelände ist nicht alles neu, die Präsenz des Unternehmens am rund 60 Kilometer südwestlich von Barcelona gelegenen Standort kann auf eine mittlerweile 15-jährige Partnerschaft mit dem Betreiber zurückblicken. Unter anderem wurde die Nasshandling-Strecke unter Berücksichtigung der Empfehlungen und des Fachwissens von Hankook entwickelt.



Heute dienen diese Bereiche neben Hankook unter anderem auch europäischen Premium-Automobilherstellern als Entwicklungsstrecken für ihre eigenen Tests. Um diese in Zukunft noch effizienter durchführen zu können, wurde das neue Hankook-Testcenter von der Ergebnis-Erfassung bis zur Lager- und Transport-Abwicklung mit modernster, automatisierter und vollkommen papierloser Test-Logistik ausgestattet.

