Mehr PS für den Skoda Fabia

Für den Skoda Fabia gibt es nun eine neue Top-Motorisierung. Die Grundlage bildet ein 1,5-TSI-Motor. Der Benziner leistet 110 kW/150 PS und tritt serienmäßig mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) an. Wie alle Motoren des tschechischen Kleinwagens stammt der 1,5 TSI aus der neuen EVO-Generation des Volkswagen-Konzerns und erfüllt die Emissionsnorm Euro 6d. Mit ihm beschleunigt der Fabia in 8,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



Zur Effizienz des Aggregats trägt unter anderem das aktive Zylindermanagement (ACT) bei: Es schaltet bei geringer Last automatisch und für den Fahrer kaum merklich zwei der vier Zylinder ab und senkt auf diese Weise den Verbrauch ebenso wie die CO2-Emissionen.



Kunden können beim aktuellen Fabia zwischen sechs Motor-Getriebe-Varianten wählen. Unterdessen startet die Preisliste für die Version mit 150-PS-Aggregat bei 23.090 Euro für ein Exemplar in der Ausstattung "Ambition". Mit dem höherwertigen Paket "Style" kostet das Fahrzeug 24.890 Euro.

