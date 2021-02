  Mehr Power für den Cupra Leon

Cupra macht dem Leon Beine: Mit dem 221 kW/300 PS starken Spitzenmotor der Baureihe beschleunigt der sportlich abgestimmte Spanier per 7-Gang-DSG in 5,7 Sekunden aus dem Stand bis zur 100-km/h-Marke. Das maximale Drehmoment liegt bei 400 Newtonmeter (Nm), den Spritverbrauch gibt die Seat-Tochter mit 7,4Liter Super je 100 Kilometer an.



Serienmäßig sind eine Vorderachsquersperre und ein knackig abgestimmtes Fahrwerk mit einer adaptiven Fahrwerksregelung (DCC) eingebaut, optional gibt es eine Brembo-Bremsenanlage. Der Grundpreis: 39.970 Euro.