Mehr als eine halbe Million Opel Crossland produziert

Der Opel Crossland hat sich seit seinem Start 2017 zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. Nun hat das Kompakt-SUV mit dem Blitz im Logo die 500.000-er Marke durchbrochen.



Der Erfolg hat viele Gründe: Auf einer Länge von gerade mal 4,22 Meter vereint der

im spanischen Werk Zaragoza produzierte Opel Crossland Variabilität im Innenraum mit viel Platz für die ganze Familie. Dafür sorgt unter anderem die im Verhältnis 60/40 teilbare Rücksitzbank, die sich je nach Variante um bis zu 150 Millimeter in Längsrichtung verschieben lässt. So wächst das Kofferraumvolumen 410 auf 520 Liter. Werden die Rücksitze komplett umgeklappt, ist Platz für 1.255 Liter.



Hinzu kommen zahlreiche Assistenzsysteme, die das Fahren im Crossland entspannt und sicher machen sollen. Zu den serienmäßigen elektronischen Helfern zählen der intelligente Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Spurassistent und Verkehrsschilderkennung sowie leuchtstarke Voll-LED-Scheinwerfer. Darüber hinaus sind Systeme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgänger- und Müdigkeitserkennung, Head-up-Display, 180-Grad-Panorama Rückfahrkamera, die adaptive Traktionskontrolle IntelliGrip und vieles mehr erhältlich.



Seit dem vergangenen Jahr fährt der Crossland im unverwechselbaren neuen Opel-Design samt Vizor vor: So sind nur wenige Elemente wie der charakteristische Opel-Blitz sichtbar; die Front wirkt wie aus einem Guss und optisch breiter. Auch die Rückansicht wurde neu gestaltet: Hier trägt der Crossland seit Anfang 2021 seinen Namen selbstbewusst zentral auf der Heckklappe.



In Deutschland startet der Opel Crossland Elegance bei 25.540 Euro. Opel hat bereits angekündigt, dass der Nachfolger wie jedes neue Blitz-Modell auch elektrifiziert vorfahren wird. Von 2028 an setzt Opel in Europa komplett auf elektrische Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1