Megane E-Tech Electric: Französisches Elektroauto als Stromspeicher

Renault hat sein neues und nach dem Zoe zweites Elektroauto Megane E-Tech Electric vorgestellt. Für das erste auf der Basis der neuen CMF-EV-Plattform aufbauende Modell verspricht der französische Automobilhersteller eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern nach WLTP. Der elf Zentimeter hohe Akku soll der schlankeste auf dem Markt und das Info-Display das größte in einem Fahrzeug der Kompaktklasse sein. Zudem kann der Megane E-Tech Electric, dessen Verkaufsstart für März 2022 geplant ist, bidirektional laden.



Renault bietet die Batterie in zwei Kapazitätsstufen an: Mit 40 kWh für eine Reichweite von 300 Kilometern und mit 60 kWh für eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern (WLTP-Zyklus, je nach Ausstattung). Anders als seine batterieelektrischen Vorläufer kann der mit 96 kW/130 PS und 160 kW/218 PS erhältliche Megane E-Tech Electric nicht nur als reines E-Fahrzeug genutzt werden, sondern mit der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) Strom auch wieder ins Netz zurückspeisen.



Für möglichst effizientes Fahren stehen vier Rekuperationsstufen zur Verfügung. Ein vorausschauendes Lademanagement bringt die Batterie auf die für das schnelle oder vollständige Laden nötige Temperatur, wenn sich das Fahrzeug einer geplanten Ladestation nähert. An einer 7,4-kW Wallbox muss man für die Aufladung acht Stunden rechnen, an einer öffentlichen 22-kW-Ladestation 30 Minuten für 50 Kilometer im Stadtverkehr und an einer 130-kW-Schnellladestation 30 Minuten für bis zu 200 Kilometer auf der Autobahn. Preise nannte der Hersteller noch nicht.

