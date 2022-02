MC Edition würdigt den Maserati-Renngeist

Hinter Maserati Corse verbirgt sich die Motorsportabteilung der Marke. Die neue MC Edition würdigt jetzt den Renngeist von Maserati. Im Fokus stehen dabei die V8-Modelle, die das Konzept des kompromisslosen Fahrspaßes unterstreichen. Damit werden die stärksten Versionen von Ghibli, Levante und Quattroporte laut Hersteller "zu einer Sonderserie mit besonders faszinierender Ästhetik".



Die MC Edition greift eine Geschichte auf, die vor fast 96 Jahren begann: Damals gewann der Tipo 26 - das erste Fahrzeug mit dem Dreizack auf der Motorhaube - mit Alfieri Maserati am Steuer die 1,5-Liter-Klasse der Targa Florio.



Genau diese Historie soll sich jetzt in der Sonderedition widerspiegeln, die in zwei exklusiven Farben erhältlich ist: Giallo Corse und Blu Vittoria. Gelb und Blau sind die Farben von Modena, der Stadt, die das italienische Motor-Valley symbolisiert und die Heimat von Maserati ist. Giallo Corse ist eine Dreischichtlackierung mit blauem Glimmer, die das Licht auf höchst raffinierte Weise bricht. Das sorgt für einen extrem sportlichen Look. Umgekehrt ist Blu Vittoria ein mattes Dreischichtblau - extrem tiefgehend, wirkungsvoll und mit besonderer Ausstrahlung.



Um das Äußere zu vervollständigen, weist die MC Edition markante Details in Piano Black auf sowie ein spezifisches Emblem auf dem hinteren Kotflügel und an der B-Säule. Die Levante MC Edition besitzt 22-Zoll-Räder, die Ghibli MC Edition und die Quattroporte MC Edition Räder in 21 Zoll. Das glänzend schwarze Finish der Felgen und die blauen Bremssättel runden den Look ab.



Die besondere Verbindung der MC Edition zum Rennsport und zu Modena zeigt sich auch in der Innenausstattung. Sie weist Elemente aus blauem Carbon auf. Die Sitze aus geschmeidigem schwarzen Pieno Fiore Leder besitzen gelbe und blaue Kontrastnähte. Die Kopfstützen sind mit dem Logo der MC Edition verziert, die Mittelkonsole schmückt eine spezielle Plakette. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein elektrisches Glasschiebedach, das Surround-Soundsystem von Bowers & Wilkins und das Fahrerassistenzpaket.

