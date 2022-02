Mazda3 und CX-30: Fit für 2022

Mazda schickt seine Kompaktklasse technisch und optisch aufgefrischt ins Jahr 2022. So gibt es den Mazda3 und den Crossover CX-30 jetzt als feines Sondermodell Homura, mit mehr vernetzten Services und Steuerungsfunktionen per Smartphone-App und mit einer optimierten Einparkhilfe.



Beide Modellreihen sind jetzt auch in der Lackierung Platinum Quartz Metallic zu haben. Den Mazda3 gibt es als Fünftürer und als Fastback mit vier Türen. Außer der nur als Fünftürer angebotenen Version Homura stehen zwei Ausstattungslinien und wie beim CX-30 drei hybridisierte Motorisierungen mit 122 bis 186 PS zur Wahl. Die Preisliste startet bei 24.590 Euro, das Sondermodell Homura bei 26.590 Euro.



"Beim Mazda CX-30 umfasst die Angebotspalette ebenfalls zwei Ausstattungslinien und das Sondermodell Homura", heißt es bei Mazda Motors Deutschland. Preise ab 25.390 Euro, als Sondermodell Homura ab 28.190 Euro.

