Mazda MX-5: Klassenbester bei Cabrios unter 50.000 Euro

In der alljährlich durchgeführten Leserwahl "Die besten Marken in allen Klassen" der Fachzeitung Auto Bild landet der Mazda MX-5 in der Klasse "Cabrios bis 50.000 Euro" auf Platz eins.



Den Klassensieg erringt der Kult-Roadster vor allem durch den ersten Platz in der Unterkategorie "Preis/Leistung". In das Gesamtranking sind darüber hinaus die Bewertungen von Qualität und Design eingeflossen.



Bereits zum zwölften Mal nahmen Leser an der Umfrage teil, die als wichtiger Indikator für Kundenmeinungen in der Automobilbranche gilt. In diesem Jahr beteiligten sich über 42.000 Personen, die 37 Automobilmarken in 14 Klassen bewerteten.



Die vierte Generation der Mazda Markenikone wird in den zwei Karosserieversionen MX-5 Roadster und MX-5 RF angeboten. Zur Wahl stehen zwei drehfreudige Skyactiv-G Vierzylinder-Saugbenziner mit 1,5 und 2,0 Liter Hubraum. Sie leisten 97 kW/132 PS beziehungsweise 135 kW/184 PS und sorgen in Kombination mit einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt und einer perfekten Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse für Fahrspaß und gutes Handling.

