Mazda MX-5: Ab 2023 noch mehr Anziehungskraft

Ab dem Modelljahr 2023 ist der Mazda MX-5 sowohl als Roadster mit Stoffdach als auch als Hardtop-Version RF in drei statt zwei Ausstattungslinien erhältlich - darunter die neue sportliche Top-Variante Homura. Hinzu kommen die beiden neuen Sondermodelle Kazari und Kizuna, die neben einem stilvollen Outfit mit hochwertigen Technik- und Komfortfunktionen punkten sollen.



Zur Wahl stehen nach wie vor zwei hochdrehende Skyactiv-G Vierzylinder mit 1,5 und 2,0 Liter Hubraum mit Leistungen von 97 kW/132 PS (Skyactiv-G 132) und 135 kW/184 PS (Skyactiv-G 184) zur Wahl. Der Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 184 ist als Sondermodell auch optional mit Sechsstufen-Automatik erhältlich. Die neue Außenfarbe Zircon Sand Metallic komplettiert die Modifikationen für das Modelljahr 2023.



Die nun erweiterte dreistufige Ausstattungsstruktur bietet den Kunden die Wahl zwischen der Einstiegsversion Prime-Line (ab 30.990 Euro), der mittleren Exclusive-Line (ab 33.990 Euro) und dem neuen Spitzenmodell Homura (ab 36.390 Euro). Die neue Top-Variante weist sportliche Details wie Recaro-Sportsitze und schwarze Außenspiegelkappen auf und ist in Verbindung mit dem Skyactiv-G 184 zusätzlich mit einer Brembo-Bremsanlage an der Vorderachse inklusive rot lackierter Bremssättel, Bilstein-Stoßdämpfern und geschmiedeten BBS 17-Zoll Leichtmetallrädern ausgestattet.



Die Version mit dem Skyactiv-G 132 Benzinmotor steht auf geschmiedeten Rays-Leichtmetallfelgen im 16-Zoll-Format. Alle Ausstattungslinien des Mazda MX-5 und Mazda MX-5 RF mit Skyactiv-G 184 verfügen darüber hinaus über ein Sperrdifferenzial mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse.



In den Ausstattungslinien Exclusive-Line und Homura lassen sich der Mazda MX-5 Roadster und der Mazda MX-5 RF optional mit dem Driver Assistance Paket weiter aufwerten. Es umfasst den erweiterten City-Notbremsassistenten (SCBS - Smart City Brake Support), der Fahrzeuge und Fußgänger vor dem Auto registriert und notfalls eine automatische Bremsung auslöst, den City-Notbremsassistenten Plus (SCBS R - Smart City Brake Support Reverse), der Fahrzeuge und Hindernisse hinter dem Fahrzeug erkennt, das adaptive Matrix-LED-Lichtsystem, die Verkehrszeichenerkennung (TSR - Traffic Sign Recognition) und die Müdigkeitserkennung (DAA - Driver Attention Alert).



Für noch mehr Auswahl sorgen zwei neue Sondereditionen mit Farbkombinationen, die auf der Ausstattungslinie Exclusive-Line basieren und zudem serienmäßig mit dem Driver Assistance-Paket ausgestattet sind.



Das Sondermodell Kazari (ab 35.490 Euro) verfügt innen über eine Nappaleder-Ausstattung in Terracotta sowie ein braunes Stoffverdeck für den Roadster beziehungsweise ein schwarzes Dachmittelteil für den MX-5 RF. Der Mazda MX-5 Kizuna (ab 35.490 Euro) verbindet weißes Nappaleder im Interieur mit einem blauen Stoffdach (Mazda MX-5 Roadster) oder einem schwarzen Dachmittelteil (Mazda MX-5 RF).

