Mazda kündigt neue Crossover-Modelle an

Mazda ist auf dem Weg zur SUV- und Crossover-Marke. Da ist es nur konsequent, wenn die Japaner ihr Modellprogramm in Europa ab 2022 weiter ausbauen. Zwei neue SUV-Modelle namens CX-60 und CX-80 sollen die Modellpalette nach oben ergänzen. Während der CX-60 über zwei Sitzreihen und fünf Sitzplätze verfügt, bietet der längere CX-80 sieben Sitzplätze und drei Sitzreihen.



Beide Modelle kommen mit einem Plug-in-Hybridantrieb, bei dem ein Vierzylinder die Rolle des Verbrenners übernimmt. Außerdem sind ein Skyactiv-x als Reihensechszylinder, der Selbst - und Fremdzündung kombiniert und ein Dieselmotor geplant. Beide Antriebe werden mit einem 48V-Mildhybridsystem elektrifiziert.



Darüber hinaus führt Mazda in der ersten Jahreshälfte 2022 eine neue Antriebsversion des MX-30 ein: Das Elektrofahrzeug der Marke ist dann zusätzlich auch in einer Variante mit Kreiskolbenmotor erhältlich, der einen Generator zur bordeigenen Stromerzeugung antreibt. Der Plug-in-Hybridantrieb ermöglicht neben rein elektrischem Fahren auf kürzeren Strecken auch das Zurücklegen längerer Distanzen mit Unterstützung des Kreiskolbenmotors.

