Mazda jubiliert mit deutschen Kunden

Mazda feiert in Deutschland 50. Geburtstag - und die Kunden können mitfeiern. Zum runden Jubiläum des Markteintritts der japanischen Automobilmarke im Herbst 1972 legt Mazda attraktive Jubiläumsangebote für seine Kunden als Dank für Treue und Loyalität über viele gemeinsame Jahre auf.



Das Jubiläumsangebot gilt für alle Neuwagen-Kaufverträge bis zum 26. November 2022 (Bargeschäft sowie Finanzierung oder Leasing über Mazda Finance). Hierbei erhalten Kunden auf Wunsch das Mazda Care Plus Wartungs- und Verschleißpaket mit einer Laufzeit von 36 Monaten und maximal 10.000 km/Jahr kostenlos dazu. Es deckt alle anfallenden Wartungsarbeiten sowie die Kosten für relevante Verschleißteile ab und sorgt damit für volle Kostensicherheit.



Inbegriffen sind nicht nur turnusmäßige Arbeiten wie Motoröl- und Bremsflüssigkeitswechsel oder der Austausch von Luft- und Kraftstofffiltern; auch die Kosten für Verschleißteile wie Bremsscheiben und Bremsbeläge, Kupplung oder Starterbatterie werden übernommen. Sogar die Gebühren für Haupt- und Abgasuntersuchung sind inklusive.



Den Rundum-sorglos-Schutz komplettiert die Mazda Neuwagengarantie über sechs Jahre bzw. 150.000 Kilometer. Das Jubiläumsangebot gilt auch bei Abschluss eines Full-Service-Leasingvertrags und wird von attraktiven Jubiläumszinssätzen für Full-Service-Leasing, Leasing und Finanzierung begleitet.



"Mazda blickt auf 50 spannende und erfolgreiche Jahre in Deutschland zurück", betont Bernhard Kaplan, Geschäftsführer der Mazda Motors Deutschland GmbH. "Angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen, die uns alle derzeit beschäftigen, wollen wir dieses Jubiläum aber nicht mit knallenden Korken feiern, sondern mit einem Dankeschön". Es solle die Kunden finanziell entlasten und ihnen verlässliche Planbarkeit und Sicherheit bieten.

