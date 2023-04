Mazda ehrt Top-Verkäufer

Eine schöne Tradition ist der Mazda Top 25 Verkäuferclub. Die Japaner ehren ihre besten deutschen Verkäufer für deren hervorragende Leistungen. Der Verkäuferclub fand seit 2019 erstmals wieder in Präsenz in Antwerpen statt. Geehrt wurden insgesamt 29 Mazda Verkäuferinnen und Verkäufer.



Das Verkäuferclub-Event gewährte den Teilnehmern unter anderem bei einem Besuch bei Mazda Motor Logistics Europe (MLE) einen Blick hinter die Kulissen der Mazda Automobil-Logistik und auf Europas zweitgrößten Hafen.



"Wir bedanken uns bei den Preisträgern und allen unseren deutschen Händlern für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren", sagte Bernhard Kaplan, Geschäftsführer Mazda Motors Deutschland. "Der Verkäuferclub ist für uns ein hilfreiches Instrument, das Engagement jedes Mazda Verkäufers entsprechend zu würdigen. Dabei ist es umso erfreulicher, die Preisträger endlich wieder im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung auszuzeichnen und gleichzeitig in den persönlichen Austausch zu kommen."



Der Mazda Verkäuferclub wurde 2015 ins Leben gerufen. Er honoriert die Verkäuferleistung durch die Vergabe von Prämien, Reisen und attraktiven Status-Vorteilen. Dabei entscheidet nicht nur die Anzahl der verkauften Fahrzeuge - auch qualitative Aspekte wie der Anteil elektrifizierter Modelle oder der Verkauf von Zusatzleistungen wie Finanzierungs- und Versicherungsprodukten werden mit einbezogen.

