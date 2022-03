Mazda CX-60: Mittelklasse-SUV mit Plug-in-Antrieb

Allradantrieb und Achtgang-Automatik hat er serienmäßig. Dazu bringt das neue Mittelklasse-SUV namens Mazda CX-60 reichlich Platz mit, ein gefälliges Äußeres - und eine Antriebs-Premiere.



Der CX-60 ist nämlich der erste Mazda, der als Plug-in-Hybrid angeboten wird - lange hat es gedauert. Und gleich noch ein Superlativ: Der Neuzugang ist mit seiner Systemleistung von 241 kW/327 PS das kräftigste Straßenfahrzeug, das Mazda je gebaut hat. Das Drehmoment-Maximum liegt bei satten 500 Nm. Das Antriebssystem besteht dabei aus einem 2,5-Liter großen Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 141 kW/191 PS sowie einem 100 kW/136 PS starken Elektromotor.



Der Akku im Doppelherz-Mazda fasst 17,8 kWh, damit sollen bis zu 63 Kilometer elektrische Reichweite drin sein. Geladen wird er mit bis zu 7,2 kW. Im Strommodus ist der CX-60 bis zu 145 Sachen schnell. Für den kombinierten Betrieb, der eine stets einsatzfähige Batterie voraussetzt, verspricht der Hersteller einen Sprit-Normverbrauch von 1,5 Litern je 100 Kilometer oder 33 Gramm CO2 je Kilometer.



Im Inneren des Neuzugangs sollen Ahornholz, Nappaleder, japanische Textilien, Chrom-Akzente und besonders detailreiche Nähte an der Instrumententafel ein "japanisch geprägtes Ambiente" erzeugen. Das neue Driver Personalization System "erkennt per Kamera die Augenposition und stellt nach Eingabe der Körpergröße die Umgebung - Sitzposition, Lenkrad, Außenspiegel und Head-up-Display automatisch ein", heißt es. Zudem können mit dem System zuvor abgespeicherte personalisierte Einstellungen (inklusive Sound und Klima) automatisch aufgerufen werden.



Über den Mi-Drive-Schalter lassen sich fünf Fahrmodi inklusive EV-Modus abrufen. Der 360-Grad-Monitor bietet laut Hersteller ein erweitertes Sichtfeld, zudem gibt es eine Ausstiegswarnung bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern und das Fahrstabilitätssystem Kinematic Posture Control, das Wankbewegungen in Kurven minimieren soll.



Schon in die Basis namens Prime-Line für 47.390 Euro hat Mazda ordentlich Ausstattung reingepackt. Zudem gibt es noch die feinere Exclusive-Line (ab 49.090 Euro), die sportliche Linie Homura (ab 51.390 Euro) und die besonders stylishe Version Takumi (ab 52.890 Euro). Später sollen auch noch Versionen mit Sechszylinder-Benziner und -Diesel nachgeliefert werden.



Vorbestellungen sind ab sofort möglich, bei einem Kaufabschluss im Rahmen der Mazda-Vorteilswochen ab dem 14. März 2022 sind sechs Jahre Herstellergarantie bis maximal 150.000 Kilometer inklusive. Die ersten Kundenfahrzeuge werden voraussichtlich im Juni 2022 ausgeliefert.

