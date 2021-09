Mazda CX-5 aufgepeppt

Mazda hat den CX-5 überarbeitet. Mit Verbesserungen und einer neuen Ausstattungsstruktur präsentiert sich das SUV im Modelljahr 2022 attraktiver und vielseitiger. Optisch differenziert sich der neue CX-5 durch Veränderungen an Front und Heck vom Vorgänger.



Darüber hinaus werten eine neue Fahrmodus-Auswahl, Optimierungen bei Fahrdynamik und Alltagstauglichkeit, neue Sicherheitsfunktionen sowie das stärker differenzierte Angebotsprogramm das Modell weiter auf.



Mit dem neuen Fahrmodus-Schalter Mi-Drive (Mazda intelligent Drive Select; für Benziner mit Automatik und i-Activ Allradantrieb) lässt sich das Fahrverhalten des Mazda CX-5 2022 an persönliche Vorlieben und aktuelle Bedingungen anpassen.



Einzug in das SUV, das weltweit für rund ein Drittel des gesamten Mazda Absatzes verantwortlich ist, hält außerdem die "Skyactiv-Vehicle Architecture". Sie soll mit einer gezielten Weiterentwicklung von Karosserie, Radaufhängung und Sitzen den Insassenkomfort erhöhen und zu einem ermüdungsfreien Fahren beitragen. Neu ist auch eine Verringerung der Fahrbahngeräusche, speziell auf rauen Oberflächen wie Schotter.



Neu an der Frontpartie: Der Kühlergrill und das charakteristische Flügelmotiv wirken plastischer und damit kraftvoller, auch die Frontscheinwerfer und Rückleuchten wurden neu gestaltet. Der Farbton Zircon Sand Metallic ergänzt die Palette der Außenlackierungen. Das bestehende Angebot an Ausstattungslinien wird um drei Varianten erweitert, die mit dezenten Unterschieden ihren eigenständigen Charakter zum Ausdruck bringen sollen.



Das Antriebsangebot umfasst zwei Skyactiv-G Benziner und zwei Skyactiv-D Diesel, die sich je nach Motorisierung mit Front- und Allradantrieb sowie mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Sechsstufen-Automatik kombinieren lassen.

