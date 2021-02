  Mazda bietet Mehrwertbonus

Eine Ausstattungsoption gratis und dazu noch ein Extra-Bonus für aktuell verfügbare Mazda-Modelle: Der Mazda-Mehrwertbonus macht es möglich. Er gilt bis zum 31. März 2021 für Benziner, Diesel, Hybride oder den Stromer MX-30. Für die Käufer lassen sich im Rahmen der Aktion zwischen 1.950 (MX-30) und 8.950 Euro (Mazda6 MJ 2019) einsparen.



"Auch wenn die Schauräume außer in Thüringen vorübergehend geschlossen bleiben müssen, stehen die Mazda-Händler den Kunden für die Beratung rund um den Kauf von Fahrzeugen per Telefon, E-Mail oder über ihre Website zur Verfügung", heißt es beim deutschen Importeur. Der Service in den Werkstätten vor Ort werde aufrechterhalten, um die Mobilität der Kunden sicherzustellen.