Maybach im Stil des Star-Designers Virgil Abloh

Der jung verstorbene Designer Virgil Abloh (1980-2021) genoss Kultstatus. Er arbeitete unter anderem für Louis Vuitton. Aber auch die Luxuslimousine von Maybach inspirierte den amerikanischen Star-Designer. Jetzt enthüllt Mercedes-Maybach das letzte Kapitel von "Project Maybach".



Das gemeinsam mit Gorden Wagener, Chief Design Officer von Mercedes Benz, im Jahr 2021 entworfene Fahrzeug wurde vor Ablohs vorzeitigem Tod im November fertiggestellt und ist in einer streng limitierten Auflage von 150 Einheiten erhältlich. Die Markteinführung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung einer von Virgil Abloh in Zusammenarbeit mit "Off White" entworfenen Capsule Collection. Sie wurde in Verbindung mit dem elektrischen Showcar des "Project Maybach" entwickelt und ist exklusiv in den Online-Shops von "Off White", "Farfetch" und Maybach Icons of Luxury sowie in ausgewählten Märkten erhältlich.



Das Exterieur des von einem hochspezialisierten Individualisierungs- und Handwerkerteam der Maybach-Manufaktur in Sindelfingen entwickelten Fahrzeugs ist in der eigens für das "Project Maybach" kreierten zweifarbigen Sonderlackierung lackiert. Während der obere Teil des Fahrzeugs in einem glänzenden Obsidianschwarz gehalten ist, sind der untere Teil, die Seitenflanken und die speziellen Schmiedefelgen in einem Sandton lackiert.



Die hohe handwerkliche Qualität setzt sich im Innenraum des Fahrzeugs mit einer identischen zweifarbigen Farbgebung fort. Die viersitzige Konfiguration, das Lenkrad, das untere Armaturenbrett und der Dachhimmel sind mit schwarzem und sandfarbenem Nappaleder ausgekleidet sowie mit sandfarbenen Dekorleisten versehen. Die Hochflor-Fußmatten sind schwarz, eingefasst mit sandfarbenem Leder und bestickt mit dem Mercedes Maybach Logo. Um das monolithische Erscheinungsbild zu unterstreichen, sind die Fensterrahmen lackiert, und ein spezielles Mercedes Maybach- und Virgil Abloh-Logo ist in die klavierschwarze Mitte der Mittelkonsole, die Fondpolster, die Einstiegsleisten und die Kopfstützen eingraviert.



Die Capsule-Collection wurde von Virgil Abloh zusammen mit "Off White" in Verbindung mit dem elektrischen Showcar "Project Maybach" entworfen. Sie umfasst sandfarbene T-Shirts aus gewaschener Vintage-Baumwolle, Crewnecks und Kapuzenpullover aus halbgebürstetem Baumwollfleece sowie Baseballkappen aus Segeltuch und Rennhandschuhe aus Segeltuch, Neopren und Wildleder, die mit einem schwarzen Sprüheffekt beschichtet und bestickt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1