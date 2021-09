Maßgeschneidertes Zubehör für den Opel Grandland

Dachboxen für Skier oder Snowboards sind praktisch. Besonders schön, wenn sie perfekt zum Auto passen. Opel bietet nun für den Grandland ein Set von maßgeschneidertem Zubehör an. Die Auswahl umfasst Transport- und Trägersysteme, Komfort- und Sicherheitsausstattung sowie Styling-Elemente. Und mit dem markeneigenen Ladezubehör sind auch Hybrid-Fahrer für alle Situationen gerüstet.



Wollen Grandland-Fahrer mit der ganzen Familie und Sportgerät auf Tour gehen, kann selbst der bis zu 1.652 Liter fassende Kofferraum einmal an seine Grenzen stoßen. Oder Ausrüstung wie Skier oder Wanderstöcke sollen ganz einfach separat transportiert werden. Für diese Fälle hält Opel eine Auswahl flexibler Transport- und Trägersysteme bereit. Mit den verschiedenen Opel-Dachboxen sowie Ski- und Snowboard- als auch Fahrradträgern von Thule gibt es Extra-Stauraum. Das Sportgerät lässt sich so bequem, sauber und vor allem sicher verladen. Die Fahrradträger für die Anhängerkupplung können bis zu zwei E-Bikes aufnehmen.



Für leichten Zugriff auf die Dachträgersystem sorgen Aluminium-Trittbretter, die unterhalb der Türen passgenau zwischen den vorderen und hinteren Radhäusern sitzen. Mit einer Oberplatte aus Edelstahl sind sie nicht nur belastbar, sondern auch ein edler Blickfang. Rutschsichere Gumminoppen sorgen auch bei nassem Wetter für den festen Stand. Schön und praktisch zugleich sind auch die Schmutzfänger, die es im Zweier-Set für vorn und hinten gibt. Sie schützen den Lack vor spritzendem Schlamm, Steinen, Split oder Schnee - und unterstreichen zugleich den SUV-Look.



Soll das Auto auch nach einer Wanderung oder Bike-Tour durch Wald und Wiesen sauber bleiben, gibt's für den Gepäckraum die praktische Laderaumschale. Für Ordnung im Heck ist ebenfalls gesorgt: Denn die Schale inklusive Antirutschbeschichtung schützt mit ihrem hohen, stabilen Rand nicht nur vor Schmutz und Nässe - der Kofferraum bleibt auch aufgeräumt. Und mit dem Laderaumtrenngitter bleiben Gepäck oder auch mitfahrende Haustiere sicher an ihrem Platz.



Im Passagierabteil kommen auf Wunsch unterschiedliche FlexConnect-Lösungen zum Einsatz, die für Ordnung sorgen und die Fahrt unterhaltsamer machen: Dazu zählen Haken und Kleiderbügel genauso wie Tablet-Halterungen oder der Klapptisch. So lassen sich während der Fahrt in der zweiten Reihe entspannt Filme schauen oder Büroarbeiten erledigen. Die FlexConnect-Aufsätze können flexibel am Basisträger, der an den Kopfstützen der Vordersitze montiert wird, angebracht und mit einem Handgriff wieder entfernt werden.

