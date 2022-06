Maserati mit neuem Internet-Auftritt

Die italienische Sportwagenmarke Maserati besitzt nun einen neuen Internet-Auftritt mit modernisiertem Design und zusätzlichen Funktionen. Die Website besteht aus drei Hauptbereichen: Modelle, Marke und Ownership.



Die Rubrik "Modelle" präsentiert sich in neuem Layout und bietet alle Informationen zu den Fahrzeugen und deren Ausstattung. Im Bereich "Marke" wird das digitale Erlebnis durch den Themenbereich Werte, Geschichte und Wissenswertes rund um die Marke mit dem Dreizack vertieft. Insbesondere die Seite "Stories of Audacity" ist ein wahres Magazin mit einem Live-Feed der neuesten und besten Maserati Geschichten, Neuigkeiten und Ereignisse. Der Bereich "Ownership" ist ein Abschnitt voller Themen und Inhalte, die direkt mit der "Maserati Owner App" und speziellen Tools mit Augmented-Reality-Technologie verknüpft sind.



Die Online-Customer-Journey hat das Kaufverhalten verändert - insbesondere im Luxussegment, wo digitale Services zu Schlüsselelementen wurden. Die Antwort von Maserati besteht darin, die Digitalisierung zum Dreh- und Angelpunkt des Verkaufserlebnisses zu machen. Das schließt Dienstleistungen wie das neue OTO Retail-Projekt (OTO steht für "online to offline" und umgekehrt) ein. Der Prozess umfasst auch die Maserati Owner App sowie Augmented-Reality-Technologien für ein Kundenerlebnis, noch bevor das Auto ausgeliefert wird.



In den kommenden Monaten will www.maserati.com/global/en neue Funktionen als Teil des OTO Retail-Programms implementieren. Mit der Einführung der Folgore Modelle wird auch eine Reihe von Hilfsmitteln für die zukünftigen Besitzer der vollelektrischen Fahrzeuge bereitgestellt.

