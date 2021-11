Maserati mit mehr Präsenz in Metropolen

Maserati zieht es in große Städte. Nun gibt es einen neuen Metropolen-Standort in der Motorworld Köln. Der Hotspot für Automobilenthusiasten im Rheinland bietet nicht nur ein inspirierendes Umfeld, sondern besitzt überregionale Bedeutung. Kooperationspartner ist hierbei die Jacobs Sportscars GmbH, die ihre neuen Geschäftsräume in der Motorworld Köln bezieht.



"Wir freuen uns, dass wir jetzt für unsere Kunden und Interessenten diesen wichtigen Anlaufpunkt für Maserati in Deutschland haben", sagt Domenico La Marte, Managing Director für die Maserati Region D-A-CH: "Die hohe Strahlkraft von Maserati kommt im Umfeld der Motorworld Köln besonders gut zur Geltung." Gleichzeitig sei die Neueröffnung ein wichtiger Schritt, um die bevorstehende Modelloffensive auch am Point of Sale tatkräftig umzusetzen.



"Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit Maserati ausweiten zu können", erläutert Autohaus-Geschäftsführer Patrick Jacobs: "Damit bieten wir in der Rheinmetropole Köln wieder eine mit Herzblut betriebene Anlaufstelle für alle aktuellen und künftigen Maserati Liebhaber." Insbesondere die kommende neue Produktpalette mitsamt dem Supersportwagen MC20 sowie dem Grecale lasse optimistisch in die gemeinsame Zukunft blicken.

