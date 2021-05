Maserati im Stil chinesischer Streetwear-Mode

Die italienische Sportwagenmarke Maserati setzt einmal mehr auf Individualisierung von Fahrzeugen. Jüngstes Ergebnis: der Ghibli Hybrid Love Audacious. Er entstand in Zusammenarbeit mit der chinesischen Streetwear-Modemarke "Canotwait_". Kein Wunder, sind doch vor allem Chinesen scharf auf die Dreizackmarke.



Das Label, das von Schauspieler, Sänger und Trendsetter William Chan gegründet wurde, erfreut sich in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit bei jungen Kunden und in der gesamten Streetwear-Branche.



Das individualisierte Fahrzeug entstammt dem neuen Programm "Maserati Fuoriserie". Dieses verkörpert die Fähigkeit der Marke, Automobile zu realisieren, die vollständig auf die Persönlichkeit des einzelnen Kunden zugeschnitten sind. "Break the rules" ist ein Aufruf zum Handeln, der die Haltung von Trendsettern und Stilmachern mit einer kühnen neuen Markenstimme verbinden soll.



Maserati Fuoriserie ist wie ein leeres Blatt Papier, auf das die Kunden ihre eigenen Geschichten schreiben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Der Ghibli Hybrid Love Audacious ist dafür ein gutes Beispiel.



Der Ghibli Hybrid Love Audacious zeichnet sich optisch durch eine spezielle Lackierung aus: Digital Aurora. Es ist eine sehr emotionale Farbe, die aus dem gemeinsamen Konzept von Canotwait und Maserati hervorging. Love Audacious ließ sich vom Sonnenaufgang und dem magischen Aurora-Licht inspirieren - eine Mischung aus strahlendem Lila sowie beruhigenden und entspannenden bläulichen Reflexen.



Um den Look zu vervollständigen, ist der Ghibli Hybrid Love Audacious mit 20-Zoll-Rädern im Teseo-Design in dunklem Miron ausgestattet - ein Styling aus dem Programm von Maserati Fuoriserie. Zudem ziert das Fahrzeug zwei Signets von "Canotwait": eines außen, direkt über den drei Luftauslässen, und eines innen, um die Exklusivität zu betonen.



Parallel zu der Fahrzeug-Vorstellung öffnet nun auch ein Pop-up-Store in Shanghai, in dem junge Kunden und Streetwear-Mode-Influencer die Reise des Ghibli Hybrid Love Audacious von seiner Konzeption bis zur Fertigung erleben können. Seine Produktion ist auf acht Exemplare limitiert, die ausschließlich für den an Luxus interessierten chinesischen Markt bestimmt sind.

