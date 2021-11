Maserati Grecale: Ein Dreizack aus 80 Prototypen

Eigentlich sollte das zweite SUV-Modell der italienischen Sportwagenmarke Maserati schon im November 2021 Weltpremiere feiern. Doch der sportlich-elegante Grecale wird durch die leidigen Lieferengpässe ausgebremst. 2022 soll es aber klappen - aber schon jetzt setzte Maserati ein markantes Zeichen für den Neuen.



Und zwar in Form des Markenlogos: 80 der derzeit 250 Prototypen kamen für eine historische Aufnahme zusammen. Sie formten einen Dreizack. "Der Umfang der Silhouette war rekordverdächtige 100 Meter lang", heißt es bei der Sportwagenschmiede. Schon jetzt ist der Grecale übrigens nicht aufzuhalten: Die Prototypen sind in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Japan, China, Finnland und Italien unterwegs.

