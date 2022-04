Maserati GranTurismo Folgore auf Jungfernfahrt

Ein Prototyp des vollelektrischen Maserati GranTurismo Folgore ließ sich erstmals in der Öffentlichkeit blicken. Anlässlich des Rom E-Prix 2022 fuhr Carlos Tavares, CEO von Stellantis, mit einem Prototypen des neuen Coupes zur Formel-E-Rennstrecke der italienischen Hauptstadt. Maserati wird als erste italienische Marke überhaupt ab 2023 an der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft teilnehmen.



Das neue Dreizack-Coupe ist das erste Elektroauto von Maserati. Es soll 2023 auf den Markt kommen und im Werk in Mirafiori gefertigt werden. Gleichzeitig will Maserati damit die Geschichte der GT-Sportwagen weiter schreiben, die vor 75 Jahren begann und die fest mit dem Erbe der Marke verbunden ist.

