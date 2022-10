Maserati GranCabrio als Erlkönig unterwegs

Im Zuge der Einführung des Maserati GranTurismo sind jetzt auch erste Prototypen des neuen GranCabrio in und um Modena unterwegs - allerdings noch leicht getarnt. Der GranTurismo und das GranCabrio sind die ersten Automobile der Marke, die über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. Sie starten damit das Elektro-Modellprogramm, "Folgore" genannt, mit dem Maserati in jedem Marktsegment Maßstäbe setzen will. Bis ins Jahr 2030 soll jedes angebotene Serienfahrzeug vollelektrisch sein.



Die Prototypen des neuen GranCabrio werden bis zu der im nächsten Jahr erwarteten Markteinführung intensiven Tests unterzogen. Die Fahrzeuge sind dabei auf der Straße, auf der Rennstrecke und unter verschiedensten Einsatzbedingungen unterwegs, um wesentliche Daten für die optimale Endabstimmung zu sammeln.

