Maserati glänzt im Schnee

Das Engadin zeigt sich noch winterlich weiß. Und am St. Moritzsee blitzen sportlich-luxuriöse Fahrzeuge. Das exklusive "THE I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance" lässt sich auch der italienische Hersteller Maserati nicht entgehen. Die Veranstaltung zählt zu einer der glamourösesten der Wintersaison und bringt Sammler und Enthusiasten aus der ganzen Welt zusammen.



Maseratis aus der aktuellen Produktion, etwa der MC20 und der Levante GT, individualisierte Modelle aus dem Programm von Maserati Fuoriserie sowie historische Exponate glänzen im Schnee. Und ein roter A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina (1954-1955) dreht am Concours of Elegance über dem zugefrorenen See nostalgische Runden.

