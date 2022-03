Maserati Boomerang feiert Geburtstag

Der Maserati Boomerang ist ein besonderes Automobil. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Debüt am 9. März 1972 auf dem Genfer Autosalon wirkt das Unikat so frisch und aufsehenerregend wie damals. Die Konzeptstudie stammt aus der Designfeder von Giorgetto Giugiaro und war von Italdesign gebaut worden.



Das zweisitzige Sportcoupe ging nie in Serie. Stattdessen hinterließ es ein stilistisches Erbe, das nicht nur in Giugiaros späteren Kreationen, sondern auch in anderen Projekten weiterlebte. Das Fahrzeug diente als Inspiration für verschiedene andere Automobilhersteller in Europa und den USA. Die Originalität des Boomerang zeigt sich aus ästhetischer Sicht in seiner Keilform und in seinen klaren Linien, die ein Bild von Prägnanz, Kraft und Geschwindigkeit vermitteln.



Das Modell wurde entlang einer horizontalen Linie entworfen, die das Fahrzeug optisch in zwei Teile trennt. Markant sind die extrem flache Windschutzscheibe und das Panoramadach. Die ursprünglichen Fenster, insbesondere an den beiden Türen, waren mit Metallstreifen durchsetzt. Die versenkbaren quadratischen Scheinwerfer stechen vorn aus der Fronthaube heraus und werden hinten durch horizontal angeordnete Leuchten ergänzt.



Das einzige jemals produzierte Exemplar des Boomerang trat auch bei internationalen Wettbewerben an. Es wechselte mehrmals seinen Besitzer, tauchte schließlich in einer Reihe von Auktionen auf und wurde sogar in Werbespots eingesetzt.



Der Maserati Boomerang wird von vielen als echtes Kunstwerk angesehen. Er ist revolutionär und hat es geschafft, das Design nachfolgender Autos zu beeinflussen. Und das auch noch nach 50 Jahren.

