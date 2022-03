Maserati auf Mars-Mission

Maserati ist in Sachen Mars unterwegs: Der italienische Sportwagenhersteller fährt für das neue SUV-Modell Grecale ein Individualisierungsprogramm namens "Maserati Fuoriserie". Es soll eine große Auswahl an Design- und Farbinspirationen bieten. Den Rest liefern die Ideen und Wünsche der Kunden. Sie bekommen damit die Möglichkeit, Trendsetter zu werden und ihrer persönlichen Kreativität Ausdruck zu verleihen. Maserati zeigt am "Mars"-Exemplar, was so alles geht.



Der rote Staub des Planeten Mars und seine oxidierten Felsen bilden den Impuls für den Grecale "Mission from Mars": Eine speziell texturierte Metallic-Lackierung, die sowohl außen als auch für Komponenten innen verwendet wird, ahmt den Mineralstaub und die Metallerosion nach. Die Mehrschichtfarbe Galactic Orange ist eine Maserati Fuoriserie Entwicklung. Ihre hochflüssige Basis erinnert an geschmolzenes Metall auf einem intensiven, wie gefroren wirkenden orangeroten Harz.



Um das Exterieur zu vervollständigen verfügt der Grecale Mission from Mars über spezielle Vortex-Räder. Sie stellen keine bloße Individualisierung der Felge aus farblicher Sicht dar, sondern sind eine echte Nacherzählung der mechanischen Bearbeitung des Materials. Dessen Abtragung hinterlässt ein Wirbeldesign, das an die Luftverdrängung beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit erinnert. Die rohe Oberfläche wird durch eine transparente Deckschicht in Schwarz geschützt. Die Reifen sind grau und bestehen aus einer speziellen Mischung, die dem Planeten Mars gewidmet ist.



Auch die Embleme sind spezifisch. Der Dreizack an der C-Säule, in größeren Proportionen als üblich, verschmilzt mit der Karosserie und verleiht ihr einen 2D-Aspekt. Alle Dreizack-Logos wurden mit einem Glitch-Effekt überarbeitet, der sowohl den Rhythmus der Wellen aus dem Weltraum symbolisiert als auch an das Gefühl von Bewegung mit sehr hoher Geschwindigkeit erinnert. Der Spiegeleffekt gleicht einer Sonnenlinse, eingebettet in das dunkle Orange der Karosserie.



Etwas außerirdisch wirkt auch der Innenraum des Unikats: Die Sitze bilden die Kombination aus einem Design, das von den elektrischen Strömen auf dem Mars, den Raumanzügen der Astronauten und der neuesten Modetrends inspiriert ist. Das Interieur weist Querlaser-Strukturen mit einer kontrastierenden, mehrfarbig geschweißten Rückseite, Beklebungen, Silikonbeschichtungen und Prägungen auf dem Leder auf und nutzt Automobilmaterialien wie Alcantara und Leder.



E.T. mag mit dem Finger nach Hause telefoniert haben, doch im Grecale Mission from Mars genügt ein Tippen auf den 12,3-Zoll-Bildschirm - der größte, der jemals in einem Maserati zu sehen war. Dieses "Connectivity with Space" ist nicht das einzige Feature, das bei einer Reise nützlich ist: Intergalaktische Autofahrer finden eine spezielle Sternenkarte an der Decke, wo eine Projektion der Hauptkonstellationen zu sehen ist.



Mit dem Grecale Mission from Mars will Maserati die Zukunft projizieren. Die kühne Reise durch den Weltraum startet auf dem Mars und landet in Mailand, wo das besondere Einzelstück im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung enthüllt wird.

