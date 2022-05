Marktstart für neuen Peugeot 308 SW

Die Franzosen starten den Verkauf des neuen Peugeot 308 SW. Ab sofort startet die nationale Kampagne unter dem Motto "Einzigartig vielseitig" in TV, Digital und Social Media. Bei den Peugeot Händlern steht die Kombi-Variante ab dem 11. Juni 2022 zum Kauf bereit.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Schon der neue Peugeot 308 konnte als Kompaktlimousine direkt nach seinem Marktstart unsere Kundinnen und Kunden überzeugen. Nun starten wir mit der Cross-Media Kampagne für die Kombi-Variante Peugeot 308 SW. Wir sind gespannt auf die Resonanz unserer Kundinnen und Kunden auf ein Fahrzeug, mit dem sie für die verschiedensten Anforderungen des Alltags gut gerüstet sind."



Getreu der "Power of Choice"-Strategie wird der neue Peugeot 308 SW ebenso wie die Limousine mit verschiedenen Verbrennungs- (Diesel und Benziner) sowie Hybridmotorisierungen angeboten, so der Hersteller.

