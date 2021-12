Markt schrumpft, Elektroautoanteil steigt

Der deutsche Automarkt muss einen Rückschlag hinnehmen: Im November 2021 wurden 198.258 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen und damit 31,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das gab das Kraftfahrt-Bundesamt bekannt.



Nach wie vor im Trend sind mit rund einem Fünftel der Neuzulassungen Elektro-Pkw (BEV). 40.270 BEV bescherten dieser Antriebsart ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während die Zulassungszahlen für Plug-in-Hybride mit 27.899 verkauften Einheiten um 8,9 Prozent zurückgingen.



Die SUVs sind trotz der um 11 Prozent gesunkenen Neuzulassungszahlen mit 29,1 Prozent das anteilsstärkste Segment, gefolgt von der Kompaktklasse (15,5 Prozent/-44,3 Prozent) und den Kleinwagen (15,2 Prozent/-34,8 Prozent). Ausschließlich bei Fahrzeugen der Oberklasse zeigt sich mit 3,8 Prozent eine Zulassungssteigerung.



In vier Segmenten gab es einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment der Minis fand VW Up die meisten Käufer, in der Kompaktklasse der Skoda Octavia, in der Mittelklasse der Tesla Model 3 und bei den Geländewagen der VW Tiguan. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.



In der Reihung der zulassungsstärksten Modelle nach alternativen Antriebsarten stand erneut der Renault ZOE bei den BEV an erster Stelle, bei den Plug-in-Hybriden war es der Mercedes GLK, GLC. Der Hyundai Nexo war im November 2021 das zulassungsstärkste Brennstoffzellenfahrzeug.



Bei Fahrzeugen mit hybridem Antrieb (ohne Plug-in-Hybrid) wies der Fiat 500 die meisten Neuzulassungen auf. Bei Fahrzeugen mit der Kraftstoffart Gas (insgesamt) war, wie im Vormonat, der Dacia Sandero das zulassungsstärkste Modell. Für die Antriebsart Wasserstoff erfolgte keine Neuzulassung.

