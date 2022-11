Markenwert von Hyundai Motor steigt weiter

Der globale Interbrand Markenwert der Hyundai Motor Company ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar (17,48 Milliarden Euro) gestiegen. Damit liegt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge auf Platz 35 und ist das achte Jahr in Folge unter den Top 40 aller Marken weltweit.



Dies ist die größte Wachstumsrate bei den automobilen Volumenmarken (ausgenommen Luxus- und Premiumsegment). Das weltweit agierende Beratungsunternehmen Interbrand führt jährlich eine Bewertung der wichtigsten multinationalen Unternehmen durch und erstellt die Rangliste "Best Global Brands".



"Da sich die Automobilindustrie weiterhin in einem Paradigmenwechsel befindet, wird sich Hyundai auch weiterhin zu einem führenden Unternehmen im Bereich der intelligenten Mobilität wandeln, das nicht nur technologischen Vorsprung durch mutige Investitionen in die zukünftige Mobilitätsindustrie sichert, sondern auch seine Verantwortung für eine bessere Zukunft für die Menschheit annimmt", sagt Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company.

