Manufaktur-Luxus in der S-Klasse von Mercedes-AMG

Die Verbindung von Mercedes-AMG und S-Klasse steht bereits für eine üppige Fahrzeug-Ausstattung. Doch mit dem neuen Programm "Manufaktur" geht noch mehr. Besondere Lacke und hochwertige Interieur-Ausstattungen erweitern das Extra-Angebot.



Für das Exterieur stehen in der "Manufaktur" die zwei Uni-Farbtöne "Vintageblau uni" und "Siliziumgrau uni" zur Verfügung. Hinzu kommen "Graphit metallic", "Mysticblau metallic", "Oliv metallic" und "Rubellitrot metallic". Die Auswahl von Lacken in mattem Finish umfasst "Nachtschwarz magno" und "Kalaharigold magno".



Zum Interieur-Paket gehören die in Leder Nappa Exklusiv ausgeführten Sitze vorn und hinten. Sie tragen eine aufwändige Rautensteppung. In die vorderen Kopfstützen ist das AMG Wappen eingeprägt. Nappa in "Manufaktur"-Farbe kommt ebenso bei den Armauflagen und Mittelfeldern in den Türen, der Mittelkonsole inklusive Mittelarmstützen sowie dem Unterteil der Instrumententafel zum Einsatz. Weiteres Highlight des Interieur-Pakets ist das von Hand bezogene AMG Performance-Lenkrad in Leder Nappa, farblich abgestimmt auf die jeweilige Interieurfarbe.



Die Mittelkonsole ziert ein "Manufaktur"-Schriftzug in glänzender Chrom-Optik. Er ist in Schreibschrift ausgeführt und betont so den Anspruch des Labels an die handwerkliche Qualität. Das gilt auch für den gestickten, handschriftlichen Schriftzug in der Hutablage. Zusätzlich gibt es ein Emblem-Paket in Platin oder Gold: Die Fußmatten sind in den jeweiligen Farbtönen mit dem AMG-Logo bestickt. Zusätzlich erhält der Kunde eine Umfeldbeleuchtung an allen vier Türen mit animierter Projektion des AMG-Logos.

