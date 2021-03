  MAN TGE Kombi: Allradler mit Raupen-Antrieb

In einer Stunde vom ganz normalen Allrad-Kastenkombi zum tiefschneesicheren und geländegängigen Raupen-Mobil: Was ziemlich abgefahren klingt, ist in Tirol Realität geworden. Dort wurde ein MAN TGE 3.180 4x4 Kombi mit einem ganz speziellen Antrieb ausgestattet. Der ermöglicht es ihm, über schneebedeckte Hänge oder schlammige Wiesen zu fahren, um etwa Almen, Hotels oder Skilifte zu beliefern.



Der ungewöhnliche Allesüberwinder wurde jetzt von MAN Truck & Bus vorgestellt. Er ist wahlweise mit seinen normalen Rädern oder einem Raupen-Umbausatz der Firma TrackSystems ausgestattet. Der Umbau dauert maximal eine Stunde und funktioniert wie ein Radwechsel. Eine Adapterplatte, die mit den Original-Radbolzen fixiert wird, stellt die Verbindung zu den Achsen her. So kann der Transporter ganzjährig genutzt werden: Im Winter mit Raupenantrieb, im Sommer mit Reifen. "Das Mehrgewicht gegenüber der regulären Ausstattung mit den Reifen beträgt circa 300 Kilogramm", heißt es bei MAN. Die Breite des TGE wächst auf 2,40 Meter.



"Man gleitet auf dem Schnee dahin, es ist sagenhaft", schildert Martin Zeller, Niederlassungsleiter von MAN Truck & Bus in Innsbruck, seine Erfahrungen mit dem umgerüsteten TGE. Eingesetzt werden kann der hochgeländegängige Transporter etwa von Skiliftbetreibern im Gebirgsregionen, wobei mit dem TGE Kombi sowohl bis zu acht Fahrgäste, als auch Güter befördert werden können. Allerdings ist der Umbau kompatibel mit der kompletten Fahrzeugpalette. Es lassen sich also zum Beispiel auch ein Kastenwagen oder eine Doppelkabine mit Pritsche damit ausstatten.



Im Gelände sind mit dem Raupenantrieb 25 bis 50 km/h möglich. Wegen des um rund drei Zentimeter höhergelegten Fahrwerks verfügt der Raupen-Transporter über genügend Bodenfreiheit, um seinen Aufgaben im extremen Gelände nachzukommen.