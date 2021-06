Mahle: German Brand Award für Instagram-Kanal

Ehrenvolle Auszeichnung für Mahle: Der Instagram-Kanal des Unternehmens hat den German Brand Award 2021 für "Excellence in Brand Strategy and Creation" in der Kategorie Social Media gewonnen.



In den Augen der Jury ist @mahlegroup "Sinnbild der Transformation der deutschen Automobilindustrie - vom schwäbischen Zulieferer zum globalen, innovativen Technologiekonzern für Mobilität". Mit mehr als 30.000 Followern ist er derzeit der reichweitenstärkste unter den Kanälen der deutschen Automobilzulieferer.



"Unser Instagram-Kanal spielt eine wichtige Rolle in unserer Social Media-Strategie. Als reines B2B-Unternehmen haben wir hier eine exzellente B2C-Kommunikationsplattform aufgebaut. Wer uns folgt, weiß, dass Mahle ein internationaler Technologiekonzern ist, der die Transformation der Branche und seinen eigenen Wandel erfolgreich anpackt", sagt Manuela Höhne, Leiterin Kommunikation bei Mahle. "Ich gratuliere unserem Social Media-Team. Es bereitet die verschiedensten Innovationsthemen aus unserem Hause immer wieder informativ, spannend und unterhaltsam auf."



Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Es wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Eine Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen prämiert mit dem Award jährlich Marken und Markenmacher in über 60 Kategorien.

AdUnit urban-intext1