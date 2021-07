Mahle arbeitet bei Wasserstoff-Projekt mit

Der Technologiekonzern Mahle setzt auf Wasserstoffantrieb - und baut erstmals zusammen mit Ford und weiteren Partnern ein Demonstrationsfahrzeug auf. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Fachprogramms "Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien" vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.



Bei dem auf drei Jahre angesetzten Projekt sollen leichte Ford-Nutzfahrzeuge mit konventionellen Verbrennungsmotoren auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Mahle die Entwicklung und Fertigung der Prototypen von Motor- und Ventiltriebkomponenten übernehmen.



Der Hintergrund: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen laut Mahle die Potenziale aller verfügbaren Antriebsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Daher setzt sich das Unternehmen für Technologieoffenheit ein: Neben der Elektromobilität inklusive Brennstoffzelle gehöre der klimaneutrale Verbrennungsmotor, der mit nicht-fossilen Kraftstoffen wie Wasserstoff betrieben wird, zu den wesentlichen Zukunftstechnologien für einen nachhaltigen Antriebsmix.



Bereits im März 2021 hat der Technologiekonzern am Standort Stuttgart auf 1.400 Quadratmetern Fläche ein neues Prüfzentrum für Wasserstoff-Anwendungen in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat zwei Millionen Euro in die Anlage investiert, um seine Expertise in diesem Bereich auszubauen.

