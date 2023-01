Magna Clearview Spiegelsystem jetzt in Ram Pick-ups

Die ClearView Technologie von Magna kommt jetzt in den Ram 2500 und 3500 Heavy Duty. Das System bündelt Kamera- und Spiegeltechnologie und verbessert so die Sicht rund um das Fahrzeug. Dadurch sollen Unfälle im toten Winkel reduziert und die Sicherheit erhöht werden. Darüber hinaus bietet ClearView weitere Vorteile, wie z. B. ein leichteres Einparken und Manövrieren des Fahrzeugs.



Das ClearView-System umfasst einen Videospiegel im Innenraum, Außenspiegel mit integrierten Kameras und eine Bremsleuchtenkamera. Optional ist eine zusätzliche Anhängerkamera erhältlich, die beim Fahren mit Anhänger eine ungehinderte Sicht nach hinten ermöglicht. Alle Kameradaten werden über die Magna Software in einer zentralen elektronischen Steuereinheit verarbeitet. Beim Innenspiegel kommt das Infinity-Glas von Magna zum Einsatz. Der Fahrer kann zwischen einer optischen Rückansicht und einem Videodisplay umschalten, das bis zu drei Kameraansichten gleichzeitig anzeigt.



"ClearView ist ein Beispiel für die Fähigkeit von Magna, die ganze Bandbreite seiner Expertise zu nutzen, um den Verbrauchern eine komplette Systemlösung anzubieten", so Jeff Hunt, Präsident von Magna Mirrors, Mechatronics and Lighting. Diese Synergie kombiniere das Know-how von Magna auf dem Gebiet der Bildverarbeitung mit seinen Fähigkeiten im Bereich der Spiegel. Die Technologie fördere die Sicherheit und liefere dem Fahrer mehr Informationen über seine unmittelbare Umgebung.



Darüber hinaus bietet das ClearView-System eine Reihe weiterer anpassbarer Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, die Helligkeit anzupassen, zu drehen oder nach links, rechts, oben oder unten zu verschieben.

