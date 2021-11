Macrons neuer Dienstwagen

Neuer Dienstwagen für den französischen Staatspräsidenten: Emmanuel Macron ist ab sofort mit einem eigens kreierten DS 7 Crossback Elysée auf Tour. Der Wagen lässt sich auch als mobiles Büro nutzen und ist gepanzert.



Des Staatschefs neues Auto verfügt über eine 220 kW/300 PS starke Plug-in-Hybrid-Motorisierung mit Allradantrieb und eine Lackierung in Encre Blau Metallic. Hinter der B-Säule wurde er um 20 Zentimeter verlängert. Die Beinfreiheit im Fond beträgt dadurch bis zu 545 Millimeter.



Anstelle der Rücksitzbank wurden zwei basaltschwarze Einzelsitze aus Leder mit Ellbogenstützen montiert. Der Dachhimmel besteht aus Alcantara. "Abgerundet wird das hochwertige Interieur durch praktische Features wie kabellose Lademöglichkeiten, USB-Anschlüsse und einen offenen, zentralen Dokumentenhalter", heißt es bei DS.



Von außen ist der Crossback Élysée durch blau-rote Blinklichter an der Front, abnehmbare Fahnenhalter sowie die Plaketten "RF" (= République Française, Französische Republik) auf der Motorhaube, an den Vordertüren und am Kofferraum zu erkennen. Spezielle 20-Zoll-Räder und eine Haifischflossen-Antenne für das Telekommunikationssystem des Staatspräsidenten runden die Optik ab.



Gegenüber einem herkömmlichen DS 7 Crossback E-Tense wurde die Gesamtlänge auf 4,79 Meter erweitert; der Radstand wurde um 20 Zentimeter auf 2,94 Meter erhöht. Die Breite bleibt mit 1,91 Metern identisch, ebenso die Höhe mit 1,62 Metern.

