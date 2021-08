Limitierte Auflage der 2021er Street Glide Special

Die Harley-Davidson Street Glide Special ist ein Hot-Rod-Bagger, der Langstreckenkomfort und Custom-Style mit der Leistung des Milwaukee-Eight-114-V-Twins kombiniert. Weltweit nur 500 Exemplare in der limitierten Lackversion Arctic Blast - mit einer entsprechenden Seriennummer am Tank - sind jetzt im Angebot. Das Unternehmen stellte die Maschine auf der 81. Sturgis Motorcycle Rally vor.



Zu den wichtigsten Features der schönen Harley gehören die Batwing-Verkleidung mit Splitstream-Vents zur Reduzierung von Turbulenzen im Kopfbereich des Fahrers, verschließbare Koffer, ein Daymaker-LED-Scheinwerfer, flache Motorschutzbügel und Prodigy-Custom-Räder.



Zum Serienumfang zählt das Infotainmentsystem Boom! Box GTS mit Farb-Touchscreen, Navigationssystem, Sprachsteuerung (bei Kopplung mit einem kompatiblen Headset) und Audiosystem inklusive zwei Lautsprechern. Die Anlage ist kompatibel mit Android Auto und Apple CarPlay.



Zu den Originalzubehöroptionen zählt ein Chopped-Tour-Pak-Gepäckträger mit passender Lackierung. Für die Märkte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten sind 41 Exemplare vorgesehen, 14 davon werden deutschen oder österreichischen Boden unter die Räder nehmen.



"Arctic Blast punktet mit kontrastierenden Stripes, die den Eindruck von Bewegung vermitteln", erläutert Brad Richards, Harley-Davidson Vice President of Styling and Design. "Aus der Ferne betrachtet wirkt der Look kraftvoll in sich geschlossen, aber er bietet auch interessante Details, die nur aus der Nähe zu sehen sind, etwa den blauen Perleffekt über dem weißen Grund und die faszinierenden Sechsecke im Lack der Verkleidung."



Echte Harley-Fans haben die Chance, eines von 500 limitierten Traummotorrädern zum Preis von 34.495 Euro in Deutschland beziehungsweise 41.795 Euro in Österreich zu erwerben.

