Lichttest 2021: Das ist der Gewinner

Mitgemacht - und gewonnen: Wie Millionen Autofahrer in Deutschland fuhr auch Georg Hoyer im Oktober 2021 zum Licht-Test in seinem Kfz-Meisterbetrieb. Anschließend lud er ein Foto mit sich und der frischen Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hoch, nahm so am Gewinnspiel teil und gewann den Hauptpreis. Jetzt konnte er seinen neuen Dacia Duster Comfort TCe 100 ECO-G in seiner Wunschfarbe Weiß im Autohaus Carunion Autotag in Leipzig abholen.



"Ich fahre seit vielen Jahren zum Licht-Test und habe schon viele Plaketten auf meiner Autoscheibe kleben. Mit dem Gewinn hatte ich trotzdem nicht gerechnet. Die ganze Familie freut sich riesig, besonders mein Sohn Arno, denn der Duster ist sein Lieblingsauto", so Hoyer.



"Den Licht-Test unterstützen wir als Autopartner gerne, denn eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung ist bei Dunkelheit und schlechtem Wetter für alle Verkehrsteilnehmer entscheidend. Vielen Dacia-Kunden konnten wir in diesem Jahr zusätzlich ein kostenloses Upgrade auf besonders langlebige und robuste Longlife-Lampen für die Hauptscheinwerfer anbieten", so Christophe Mittelberger, Managing Director von Dacia Deutschland.



"Die Kfz-Meisterbetriebe erbringen durch den kostenlosen Licht-Test eine tolle Serviceleistung für alle Autofahrerinnen und Autofahrer und tragen so erheblich zur Verkehrssicherheit bei. Wie wichtig der Licht-Test ist, sehen wir jedes Jahr an der Mängelquote", erklärt Ralf Herrmannsdorf, Präsident des Kfz-Landesverbandes Sachsen. Die Quote hat sich beim Licht-Test 2021 mit 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (28,7 Prozent) zwar leicht verbessert, dennoch ist mehr als jeder vierte Autofahrer mit Beleuchtungsmängeln unterwegs.

