Lexus RZ 450e: Schon jetzt sichern

Der Lexus RZ 450e macht sich bereit. Mit ihm rollt Anfang 2023 das erste von Grund auf neu entwickelte Elektrofahrzeug von Lexus auf die deutschen Straßen. Interessenten können sich allerdings bereits jetzt einen der ersten Produktionsplätze sichern und ihr individuelles Fahrzeug inklusive Wunschausstattung kostenlos und unverbindlich reservieren. Die Preise werden zum Vorverkaufsstart im Herbst kommuniziert.



Bei Neuigkeiten zum Bestellstart des Lexus RZ werden Interessenten automatisch per Mail informiert. Sobald die ersten Fahrzeuge in den deutschen Lexus-Foren eintreffen, besteht auch die Möglichkeit zu exklusiven Probefahrten. Die Online-Reservierung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenlos storniert werden.



Die Gesamtleistung der beiden Elektromotoren im RZ beträgt 230 kW/313 PS. Das Fahrzeug verfügt über eine Lithium-Ionen-Batterie mit 96 Zellen und einer Kapazität von 71,4 kW. Einzelheiten zur Reichweite und zu den Ladezeiten will Lexus zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Der Hersteller erwartet, dass der RZ im kombinierten WLTP-Zyklus mehr als 400 Kilometer pro Batterieladung zurücklegen kann.

