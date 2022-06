Lexus RX: Der nächste Schritt

Lexus globaler Bestseller RX erhält seine 2022er Aktualisierung. Er wurde von Grund auf neu entwickelt und kommt mit neuen Antrieben, neuer Optik und jeder Menge Assistenten. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war bei der Weltpremiere in Brüssel vor Ort. Seit der Einführung im Jahr 1998 wurden mehr als 3,5 Millionen Einheiten des Modells verkauft.



Anders als beim Vorgänger Lexus RX 450h wird es diesmal nicht nur eine, sondern gleich drei Motorisierungen zur Auswahl geben: einen Vollhybrid und zwei Plug-in-Hybrid Modelle. Das neue Topmodell der RX Reihe wird der RX 500h. Erstmals verbaut Lexus hier einen 2,4-Liter Turbo-aufgeladenen Motor, der durch zwei Elektromotoren (einer an der Vorder- und einer an der Hinterachse) unterstützt wird. Die Systemleistung beläuft sich dann auf 273 kW/371 PS, der Sprint von 0 - 100km/h ist nach 6,0 Sekunden erledigt und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 226 km/h.



Alle drei Varianten verfügen über einen elektrischen Allradantrieb, der RX 500h bekommt sogar das DIRECT4 Allradsystem, welches im RZ 450e eingeführt wurde und ein 6-Gang Automatikgetriebe spendiert, die kleineren Modelle müssen mit dem CVT-Getriebe (Handschaltung) vorlieb nehmen.



Das System steuert dynamisch und in Echtzeit die Leistung und das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse und verteilt dieses in Millisekunden entsprechend der Fahrsituation zwischen den Achsen. Im RX 450+ kommt ein 2,5 Liter Vierzylinder-Saugmotor zum Einsatz, der hier verbaute Elektromotor kann auf eine Batteriekapazität von 18,1 kWh zurückgreifen, dies soll für bis zu 65 Kilometer Reichweite rein elektrisch sorgen. Ist die Batterie leer, wechselst das System auf Selbstladung der Batterie. Leistungstechnisch siedelt er sich etwas unter dem RX 500h an und kommt mit 225 kW/306 PS, auch die Sprintzeit ist mit 7,0 Sekunden eine Sekunde langsamer.



Der Kleinste im Bunde ist der RX350h, er kommt als Vollhybrid ohne Stecker und besitzt ebenfalls das selbstladende Hybridsystem in Generation vier. Auch hier fehlt wieder eine Sekunde im Sprint auf das nächst größere Modell, 8,0 Sekunden gibt Lexus an. Leistungstechnisch ist er mit 180 kW/245 PS immer noch gut motorisiert.

Optisch gibt es ein bisschen weniger vom spindelförmigen Diabolo-Kühlergrill und der RX wirkt generell sehr sportlich, die LED Scheinwerfer sind etwas schmaler, am Heck zieht sich das LED-Leuchtband über die gesamte Fahrzeugbreite.



Von der Länge her ist der neue RX auf den Millimeter gleich lang wie der Vorgänger (4,89 Meter), der Radstand hat sich um 6 Zentimeter vergrößert, der Wagen ist von der Dachlinie insgesamt 10 mm tiefer, dadurch verlagert sich der Schwerpunkt um 15 mm nach unten. Die Spur wurde vorn um 15 mm und hinten um ganze 50 mm verbreitert.



Adäquat steht er auf 21 Zoll Leichtmetallfelgen im Mehrspeichendesign, 400 mm Bremsscheiben vorn sorgen für einen schnellen Bremsvorgang. Gebaut wird der RX wie der NX auf der GA-K Plattform, das verhilft ihm zu einer Schlankheitskur, 90 Kilogramm wurden im Vergleich zum Vorgänger eingespart.



Im Innenraum fällt dem geneigten Hifi-Freund sofort ein Name ins Auge "Mark Levinson" - wir sind sehr gespannt, wie das Premium Soundsystem mit 21 verbauten Lautsprechern dann in der Praxis klingen wird. Das Tazuna-Cockpit, übersetzt aus dem Japanischen etwa "die Zügel des Pferdes" ist sehr Fahrerorientiert ausgerichtet und erlaubt mit wenig Kopfbewegungen alle notwendigen Instrumentenanzeigen zu erfassen. Ein Head-up-Display ist ebenfalls verbaut.



Der Infotainment-Touchscreen ist mit 14 Zoll sehr groß, Navigationssystem und Rückfahrkamera hinterlassen einen guten Eindruck. Ein paar haptische Drehschalter gibt es noch für die Klimasteuerung und die Lautstärke, viele Funktionen lassen sich ebenso über das Multifunktionslenkrad oder die Sprachsteuerung "Hey Lexus" aktivieren.



Die Produktion des neuen RX startet im Oktober 2022 in Japan, die ersten Fahrzeuge erreichen den europäischen Markt geplant Ende des Jahres. Zu den Preisen hält man sich noch bedeckt, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, könnten 60.000 Euro Einstiegspreis für das kleinste Modell realistisch sein, wir lassen uns überraschen.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Lexus RX 500h (vorläufig, noch nicht homologiert):



- Länge / Breite / Höhe: 4.890 / 1.920 / 1.710 Meter

- Motor: Vierzylinder-Turbomotor und zwei Elektromotoren (Front, Heck)

- Hubraum: 2.387 ccm

- Leistung: 273 kW/371 PS

- Getriebe: Sechsgang-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,0 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP: 8,2 - 8,5 l/100 km

- C02-Emissionen: 182 - 189 g/km

- Preis: noch offen

