Lexus NX im Katastrophenfilm "Moonfall" unterwegs

Der Mond stürzt auf die Erde. Dieses Szenario steht im Zentrum des Science-Fiction-Films "Moonfall". Bei der von Roland Emmerich inszenierten Weltrettungs-Mission kommt auch der Lexus NX zum Einsatz. In dem Katastrophenfilm reißt eine mysteriöse Kraft den Mond aus seiner Umlaufbahn um die Erde und schickt ihn auf Kollisionskurs mit dem uns bekannten Leben. Der neue Lexus NX unterstützt bei dem heldenhaften Versuch, die Ordnung in der Mondumlaufbahn wiederherzustellen und die Welt zu retten.



Im Rahmen der "Lexus x Moonfall"-Marketingkampagne, die über die digitalen und sozialen Kanäle begleitet wird, wurde jetzt ein 30-sekündiger Werbespot mit dem Titel "Enjoy the Ride" veröffentlicht: Er zeigt das Premium-SUV in actionreichen, aus dem Film stammenden Szenen. Das Video findet sich auf der Website von Lexus Europe: https://www.lexus.eu/discover-lexus/lexus-news/moonfall/.



Lexus ist im gesamten Film prominent vertreten: Während Charlie Plummers als Sonny Harper in einer dreiminütigen Szene den neuen Lexus NX fährt, ist der große Luxus-Geländewagen Lexus GX als Regierungsfahrzeug unterwegs, das die von Halle Berry gespielte Jo Fowler transportiert. Außerdem ist Michael Penas Figur Tom Lopez als Lexus Händler in einem Autohaus anzutreffen.



Die zweite Generation des japanischen Edel-SUVs, die mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist, schlägt das nächste Kapitel für die Marke Lexus auf. Neben einer neuen Designsprache für Exterieur und Interieur wartet die Neuauflage mit zahlreichen Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien sowie modernen Antrieben auf wie dem ersten Plug-in-Hybrid der noblen Toyota-Tochtermarke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1