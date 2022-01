Lexus will seine Kunden jetzt noch besser vernetzen. Die zweite Modellgeneration des NX fährt serienmäßig mit einer neuen Multimedia-Plattform vor. Das Fahren in dem Premium-SUV soll mit dem ausstattungsabhängigen Lexus Link Pro einfacher, sicherer und komfortabler werden.



Mit einem der größten Bildschirme in dieser Fahrzeugklasse liefert das neue System Grafiken und Informationen auf den hochauflösenden 14-Zoll-Touchscreen, der unabhängig von den Lichtverhältnissen jederzeit gut ablesbar ist.



Das bisher umfangreichste Multimedia-Paket der Premium-Marke umfasst unter anderem auch eine Cloud-basierte Navigation: Diese informiert über die aktuelle Verkehrslage und Unfälle auf der Strecke sowie über Kraftstoffpreise und Parkmöglichkeiten in der Nähe. In Verbindung mit Lexus Link Pro ist außerdem ein integriertes Navigationssystem an Bord.



Auf der Fahrerseite platzierte Tasten ergänzen den zentralen Touchscreen. Alternativ können Insassen eine verbesserte Sprachsteuerung nutzen: Der On-Board-Assistent "Hey Lexus" sucht unter anderem im Internet, tätigt Anrufe und steuert Audiosystem und Klimatisierung. Dabei reagiert er auch auf typische Aussagen wie "Mir ist kalt" oder "Ich habe Hunger", indem er die Fenster schließt bzw. nahegelegene Essensmöglichkeiten vorschlägt.



Mit Hilfe des Datenkommunikationsmoduls (DCM) kann Lexus darüber hinaus Software-Updates drahtlos "over the air" bereitstellen - ein manueller Download durch den Fahrer ist ebenso wenig notwendig wie ein Werkstattbesuch. Der Lexus NX ist zudem serienmäßig mit unbegrenztem Datenvolumen für die ersten vier Jahre ausgestattet - so fallen keinerlei zusätzliche Kosten für die Datennutzung an.

Auch eine Smartphone-Einbindung - per Android Auto oder drahtlos per Apple CarPlay - gibt es: Persönliche Apps lassen sich dadurch direkt im Fahrzeug nutzen.



Die Smartphone-App Lexus Link ermöglicht zudem einen Fernzugriff: Die Klimatisierung, das Ver- und Entriegeln der Fahrzeugtüren und das Einschalten der Warnblinkanlage lassen sich jederzeit aus der Ferne steuern. Darüber hinaus liefert die App auch Daten zum Fahrstil, Informationen zum Kraftstoffstand und Tipps für effizientes Fahren mit Hybridantrieb. Die Suchfunktion "Mein Fahrzeug finden" zeigt außerdem den aktuellen Standort des Fahrzeugs an.

