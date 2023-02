Lexus für Zuverlässigkeit ausgezeichnet

Im aktuellen Qualitätsreport "U.S. Vehicle Dependability Study (VDS)" des Marktforschungsinstituts J.D. Power feiert Lexus einen Sieg: Mit dem Indexwert von 133 rangiert Lexus ganz vorn im Branchenvergleich - und damit vor allen anderen 31 automobilen Premium- und Volumenmarken. Für sein alljährlich erscheinendes Ranking befragt J.D. Power die Halter drei Jahre alter Autos. Sie bewerten die Qualität und Attraktivität ihrer Fahrzeuge sowie verschiedene Funktionen und Technologien.



Beurteilt werden dabei 184 spezifische Bereiche in neun großen Kategorien: Klima, Fahrassistenz, Fahrerlebnis, Exterieur, Funktionen/Bedienelemente/Displays, Infotainment, Innenraum, Antriebsstrang und Sitze. Während im Branchenschnitt 186 Probleme pro 100 Fahrzeuge auftauchen, überzeugt Lexus auf ganzer Linie. Die mit großem Abstand beste Marke stellt auch das zuverlässigste Modell: Mit einem Indexwert von 111 hat der Lexus RX die zufriedensten Kunden, kein Fahrzeug weist nach drei Jahren Haltedauer weniger Probleme auf.



"Von der langfristigen Haltbarkeit zeugt auch die umfassende Lexus Relax Garantie, mit der Kunden über bis zu zehn Jahre bzw. 160.000 Kilometer Laufleistung sorgenfrei unterwegs sind", sagt Nadine Busch, General Managerin für Lexus Deutschland. Das Garantiemodell gilt für sämtliche Lexus-Modelle. Mit jeder Inspektion bei einem autorisierten Vertragspartner verlängert sich die Garantie je nach modellabhängigem Wartungsintervall um zwölf bzw. 24 Monate. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug eine Gesamtfahrleistung von 160.000 Kilometern nicht überschritten hat und höchstens zehn Jahre alt ist.



Unabhängig davon gewährt Lexus auch bis zu zehn Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie von Elektroautos (bis maximal eine Million Kilometer Laufleistung): Sie deckt sämtliche Funktionsstörungen sowie Kapazitätsverschlechterungen unter 70 Prozent ab, wenn die vorgesehenen regelmäßigen Wartungen in zertifizierten Lexus Werkstätten durchgeführt werden.

