Lexus-Design-Award 2021 für Solar-Destilliergerät

Der aus Neuseeland stammende Erfinder Henry Glogau hat den Lexus-Design-Award 2021 gewonnen. Der japanische Autobauer Lexus zeichnet den Absolventen der Royal Danish Academy Kopenhagen für ein mobiles Solar-Destilliergerät, das verschmutztes Wasser oder Meerwasser in reines Trinkwasser umwandeln kann.



"Es ist eine große Ehre, als diesjähriger Grand-Prix-Gewinner ausgewählt zu werden. Vielen Dank an die Jury", sagt Henry Glogau. Er wolle sich auch bei den Mentoren bedanken: "Ihre Expertise in unterschiedlichsten Bereichen hat nicht nur unsere Entwürfe, sondern auch uns als Designer verbessert."



Glogau gehöre zu den Designern, die ihn am meisten überrascht hätten - von der ursprünglichen Bewerbung bis zur endgültigen Umsetzung, sagt Juror Greg Lynn. "Sein Design ist im Laufe des Prozesses immer raffinierter, funktionaler und offener geworden." Dabei sei das vielfältige Potenzial eines Systems herausgekommen, das mehr als ein Produkt oder Gerät sei, sondern eine tragbare, einsetzbare Infrastruktur.

