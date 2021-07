Levante GT Hybrid: Maserati-SUV ab 79.254 Euro

Maserati bringt mit dem Levante GT Hybrid sein erstes Hybrid-SUV an den Start. Gleichzeitig will die Luxusmarke den Grundsätzen ihrer bisherigen Elektrifizierungsphilosophie treu bleiben: Verbesserung der Fahrleistungen unter Beibehaltung der Markenwerte sowie der Akzentuierung von Luxus und Performance. Das Auto ist seit Juni 2021 bestellbar und kostet in Deutschland 79.254 Euro.



Der Levante GT Hybrid kombiniert den 2,0-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Dank 243 kW/330 PS Höchstleistung und 450 Newtonmeter Drehmoment kommt der Levante Hybrid auf 245 km/h Höchstgeschwindigkeit und auf eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6 Sekunden. Wie alle Levante Modelle ist auch dieses serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet.



Die gute Nachricht: Der Verbrauch sinkt. Zugleich führt es zu einer erheblichen Senkung des CO2-Ausstoßes, der sich nach WLTP-Daten im Vergleich zum Benziner um mehr als 20 Prozent und gegenüber dem Diesel um 8 Prozent reduziert.



Äußerlich ist der Levante GT Hybrid an Designelementen in Kobaltblau zu erkennen. Sie kennzeichnen bei Maserati alle Modelle mit Hybridtechnik. Das betrifft die drei klassischen seitlichen Luftauslässe, die Bremssättel (optional) und das Logo an der C-Säule. Im Interieur greifen die Ziernähte der Sitze den Blauton wieder auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1