Leidenschaft zum Auto

Das Autohaus Rauch ist für Autofahrer in Lampertheim und in den umliegenden Städten ein Begriff – ganz gleich, ob sie einen VW, einen Audi oder ein anderes Fabrikat fahren. Die Werkstatt mit Verkaufsfläche Ecke Bürstädter/Andreasstraße ist auch Einwohnern geläufig, die keinen Führerschein besitzen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich das Autohaus über Jahrzehnte hinweg zu einer lokalen Institution entwickelt hat. Vor diesem Hintergrund ist interessant, dass die Geschichte des Unternehmens bereits 1946 in der Jakob-straße in einem Fischgeschäft ihren Anfang genommen hat. Ein Blick in den „Wegweiser zur Ausstellung mit Verkaufsmesse“ des Wirtschafts- und Verkehrsverein Lampertheim aus Anlass der „Großen Leistungs- und Gewerbeschau Lampertheim“ vom 28. Mai bis 6. Juni 1949 offenbart Erstaunliches. Neben einer Anzeige für Rhein- und Seefische von Johann Simon, „Ältestes Fischgeschäft am Platz“ in der Jakobsstraße 12, Telefon 376, wirbt Jakob Rauch, „vorm. Joh. Simon“, mit gleicher Adresse und Telefonnummer für seine „Autovermietung und Reparaturwerkstatt“. Wie kam diese ungewöhnliche Kombination zu stande?

Jakob Rauch, 1919 im Dörfchen Hering im Odenwald geboren, verbrachte als kleiner Junge seine Freizeit oft bei seinem Onkel Johann Simon in Lampertheim. Dessen Betrieb in der Jakobsstraße 12 war damals nicht nur als florierendes Fischgeschäft bekannt. Er hatte zusätzlich einen kleinen Fuhrpark aufgebaut, um Fahrgäste, die über kein eigenes Auto verfügten, befördern zu können. Bereits zwei Jahre später firmierte Jakob Rauch in der Festschrift zur „Stadtfeier und Heimatwoche“ vom 13. bis 21. Oktober 1951“ als „Mercedes-Benz Vertragswerkstätte“ für Autoreparatur und Mietwagenverkehr unter unveränderter Adresse und Telefonnummer. Hinter dieser Entwicklung verbirgt sich der Entschluss von Jakob Rauch, seine berufliche Zukunft nicht mit dem Verkauf von „Rhein- und Seefischen“, sondern mit Automobilen zu verbinden. Zielstrebig trat er von 1934 bis 1938 eine Lehre bei der Firma Adler am Tattersall in Mannheim für das Kraftfahrzeug-Handwerk an, die er mit der Gesellenprüfung abschloss. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges machte seine Pläne zunichte. Nach erfolgreichen Abschluss entsprechender Abendkurse parallel zu seiner Anstellung in einer Werkstatt von Mercedes-Benz am Tattersall sollte sich ein Ingenieurstudium anschließen. Nach dem Krieg legte Jakob Rauch mit 27 Jahren am 15. Dezember 1946 seine Meisterprüfung ab und machte sich selbstständig. Sechs Jahre später eröffnete er mit einem Monteur, einem Meister und einem Lehrling am heutigen Standort, der damals noch außerhalb der Lampertheimer Bebauungsgrenzen lag, eine Vertragswerkstatt für Mercedes-Benz inklusive einer „Rheinpreußen-Tankstelle“.

Der endgültige Wechsel des Werkstattvertrags zu Volkswagen folgte 1956 und wurde 1962 durch den Händlerstatus komplettiert. Seitdem ging es mit „VW-Rauch“ mit dem Autogeschäft rapide aufwärts. Damit war vor allem der Erfolg des Käfers eng verbunden, der sich ab den 60er Jahren in Deutschland zu einem wahren Verkaufsschlager entwickelte. 1983 stieg Hans-Joachim Rauch in das väterliche Unternehmen ein. Der heutige Besitzer baute 1993 den Firmensitz komplett um und ließ das ehemalige Wohnhaus abreißen, um mehr Platz für Werkstatt und Verkaufsfläche zu schaffen. Das Autohaus Rauch hatte bis 2004 auch Audi als Vertragshändlermarke und hält bis heute den Audi Servicevertrag. Nach 36 Jahren entschied sich Hans-Joachim Rauch dazu, einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft zu gehen und sich durch die Kooperation mit der Wiest Group den Ansprüchen der Hersteller und des Marktes zu stellen. Genau dies spricht für dem Charakter des Unternehmens, sich immer mit dem Markt zu entwickeln. So kam es im Jahr 2019 zu Kooperation, die den Kunden eine große Zahl an Lagerwagen bieten kann und somit Synergien genutzt werden. Trotz allem ist das Unternehmen weiterhin familiengeführt, in dem Stephanie Klauer 2022 als Geschäftsführerin nachfolgte.