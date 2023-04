Leichter laden mit dem Genesis

Mit dem "Plug & Charge"-Service der koreanischen Automarke Genesis können Kunden ihr E-Auto an der Ladestation anschließen und aufladen, ohne dass sie sich nochmals autorisieren müssen - weder über eine spezielle App noch über eine Zahlungskarte (Kredit- oder Ladekarte).



Mit dem optimierten Ladesystem will Genesis das Bestreben untermauern, E-Autofahrern ein nachhaltiges und vollständig vernetztes Premium-Erlebnis zu bieten. Die höhere Hyundai-Tochter kooperiert hierfür mit Shell Recharge, einem Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, und Hubject, dem Betreiber des bis dato einzigen produktiven "Plug & Charge"-Ökosystems.



Ermöglicht wird "Plug & Charge" durch PCID (Provisioning Certificate Identifier), einem individuellen digitalen Code, mit dem sich jedes Genesis Modell identifizieren lässt. Dieser kann in den EV-Einstellungen im Menü des Infotainmentsystems ausgelesen werden. Über den Genesis Charge Pass ist jeder Code mit einem Shell Recharge Konto verbunden. Wird das Elektroauto an einer kompatiblen Ladestation angeschlossen, startet automatisch die Authentifizierung und Autorisierung - und der Ladevorgang. Nach Beendigung kann der Kunde direkt losfahren, die Abrechnung erfolgt automatisch über das persönliche Shell Recharge Konto.



Für die Einrichtung muss der Kunde die PCID seines Genesis Modells in der Shell Recharge App hinterlegen, um sie mit seinem persönlichen Ladevertrag zu verknüpfen. Die Daten werden im "Plug & Charge"-Ökosystem von Hubject registriert und aktiviert, sodass nach der Einrichtung der gesamte Ladevorgang sofort und automatisch erfolgt - von der Authentifizierung über die Initialisierung bis hin zur Abrechnung. Die persönlichen Daten sind dabei gemäß den neuesten Sicherheitsstandards ISO 27001 geschützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1