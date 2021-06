Lebensgefahr auf der Landstraße

Überhol- und Abbiege-Manöver sind vor allem deshalb so gefährlich, weil es beim Abschätzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten anderer Fahrzeuge immer wieder zu folgenschweren Fehleinschätzungen kommt - gerade auf Landstraßen. Und dort wird die Unfallgefahr von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt.



Laut den Unfallexperten des TÜV Thüringen spielt auch unangepasste Geschwindigkeit bei zahlreichen Unfällen eine Rolle. Allein im vergangenen Jahr starben 1.592 Menschen auf Landstraßen, das sind knapp 59 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten.



Der Rückgang des Verkehrsaufkommens führte 2020 zwar zu einer positiven Entwicklung: Die Zahl der Unfälle ging gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 16,4 Prozent zurück, die Zahl der im Straßenverkehr ums Leben gekommen Personen sank nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes immerhin um 10,7 Prozent. Trotz der deutlichen Rückgänge waren leider 2.719 Getötete zu beklagen.



Für den Unfallexperten Achmed Leser vom TÜV Thüringen sind die statistischen Zahlen wenig überraschend: "Die Gefahren auf Landstraßen sind seit Jahren bekannt. Neben Fehlern beim Abbiegen sind überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit oder aber zu geringer Abstand zum Vordermann die Hauptunfallursachen." Zudem sei die Gefahr eines Frontalcrashs auf der Landstraße um ein Vielfaches höher.



Auch die Wahrscheinlichkeit mit Wildtieren zu kollidieren ist auf Landstraßen sehr viel höher als beispielsweise auf Autobahnen. "Oftmals kommen Fahrzeuge bei einem Landstraßenunfall von der Fahrbahn ab. Das hat dann meist schwerwiegende Folgen, da sich das Fahrzeug dabei überschlagen kann. Oft enden Unfälle tödlich, wenn ein Fahrzeug in den Gegenverkehr gerät oder erst an einem Baum zum Stehen kommt", berichtet Leser.



Er mahnt daher zu einer vorausschauenden, defensiven Fahrweise. "Auf keinen Fall sollte an unübersichtlichen Stellen überholt werden. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands und eine ausreichend freie Strecke zum Gegenverkehr sind für einen sicheren Überholvorgang überlebenswichtig."

