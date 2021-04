Leasing-Angebot für Nissan Leaf e+

ADAC-Mitglieder aufgepasst: Ab sofort bietet Nissan auch den vollelektrischen Leaf e+ mit stärkerer Motorisierung und großer Batteriekapazität zu speziellen Leasing-Konditionen an: Noch bis Ende Juni 2021 gibt es den Pionier unter den E-Autos mit 62-kWh-Akku für monatlich 173 Euro brutto.



Diese Batteriekapazität ermöglicht eine Reichweite von bis zu 385 Kilometern (kombiniert, nach WLTP). Die Voraussetzungen: Das Angebot gilt ausschließlich für ADAC-Mitglieder bei teilnehmenden Nissan-Händlern für den Leaf e+ MY20 in Kombination mit der Ausstattungslinie N-Connecta sowie 36 Monaten Laufzeit, einer Gesamtlaufleistung von 30.000 Kilometern und einer Sonderzahlung in Höhe von 8.350 Euro brutto. Die Leasing-Sonderzahlung kann mit der staatlichen Innovationsprämie von 6.000 Euro verrechnet werden.



Der e+ verfügt über einen Elektromotor mit 160 kW/217 PS. In der Ausstattung N-Connecta sind unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht mit Parksensoren vorne und hinten sowie das Fahrassistenz-System ProPilot mit an Bord.

