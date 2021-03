Eigentlich bringt man Discounter wie Lidl nicht sofort mit einem Autohaus in Verbindung. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn der Konzern will künftig Kunden Fahrzeuge zum Leasen anbieten. Gestartet wurde mit einem Kia Stonic Vision. Das angebotene Modell ist eines der beliebten City-SUVs, kommt in Schwarz daher, hat einen 100-PS-Motor und verbraucht laut offiziellen Angaben 5,2 Liter Benzin.



Der Leasinggeber ist jedoch nicht Lidl selbst, sondern Sixt Leasing. Vermittelt wird das Geschäft über das Berliner Start-up Vehiculum, das sich als Plattform von Leasing-Angeboten etabliert hat und auf einen Außenumsatz von mittlerweile mehr als 500 Millionen Euro kommt, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.



Man habe nun mit Lidl eine unbefristete Zusammenarbeit vereinbart, heißt es bei Vehiculum. In welchen Abständen wie viele Autos welcher Marken über Lidl angeboten werden, will man aber noch nicht verraten.



Einen ersten Testballon hatten die Partner vor zwei Jahren gestartet, damals mit einem Fiat 500, von dem innerhalb einer Woche 1.000 Stück auf große Fahrt gingen. Lidl bietet die Autos über die eigene Internetseite an, die in den vergangenen sechs Monaten fast 28 Millionen Mal besucht wurde, sowie über die Lidl-App, die im Play-Store mehr als zehn Millionen Downloads verbucht.



Vielleicht heißt es ja bald ganz werbewirksam: Leasen bei Lidl lohnt sich.