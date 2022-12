"Lease a Bike" wird Partner vom Radsportteam Jumbo-Visma.

Ab dem 1. Januar 2023 geht das Radsport-Team Jumbo-Visma eine Partnerschaft mit

"Lease a Bike" ein. Der Tochterkonzern des weltweit größten Fahrradherstellers und

Mobilitätsanbieters Pon hat die Vision, das Dienstradleasing für alle Arbeitnehmer und

Unternehmen in Europa zu ermöglichen und somit jeden ganz einfach aufs Rad zu bringen. Das bedeutet unter anderem, dass die Marke auf den Trikots der Fahrer zu sehen ist.



Für Richard Plugge, General Manager des Teams Jumbo-Visma, ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner eine Selbstverständlichkeit: "Lease a Bike" habe eine Mission - das Unternehmen wolle Arbeitnehmer in Europa motivieren und inspirieren, auf ihr Traumrad zu steigen.



"Lease a Bike" sieht das Dienstrad als festen Bestandteil des Mobilitätsplans eines jeden Unternehmens. Marketingleiterin Femke de Bruijn ist der Meinung, dass das Fahrrad mehr als nur ein Transportmittel ist. ''Radfahren ist sowohl gesundheitsfördernd als auch ein Teil unserer Gesellschaft. Es ist gut für die

Gesundheit, den Geldbeutel und die Umwelt. Wir möchten einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil fördern und glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit dem Team Jumbo-Visma genau das bewirkt." Schließlich seien die Fahrer des Teams Jumbo-Visma ein Vorbild und eine Quelle der Inspiration für Jung und Alt, öfters mit dem Rad zu fahren.



25 Prozent der Arbeitnehmer fahren bereits mit dem Fahrrad zur Arbeit. E-Bike-Besitzer sind beispielsweise bereit, eine Strecke von über 15 Kilometern zur Arbeit auch mit dem Fahrrad zu fahren. Dank der Entgeltumwandlung, der gleichbleibenden Leasingrate, des inbegriffenen Services

und der Versicherung können mit Lease a Bike selbst Rennräder, Lastenräder und E-Bikes kostengünstig erworben werden.



In der Praxis hat sich gezeigt, dass Leasingnehmende, die ein Fahrrad über ihr Unternehmen leasen, 73 Prozent mehr Rad fahren als vor dem Leasing. Aus diesem Grund stellen mehr als 20.000 Unternehmen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich ihren Mitarbeitern Diensträder mit Lease a Bike zur Verfügung. Das Team Jumbo-Visma und Lease a Bike planen, dies im

Jahr 2023 noch weiter auszubauen.

